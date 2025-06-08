サッカー日本代表は８日、大阪・堺市内で２６年Ｗ杯アジア最終予選の最終戦となるインドネシア戦（１０日・吹田）に向けた国内での練習の２日目を行った。５日に行われた敵地でのオーストラリア戦（０●１）で代表デビューを飾ったＭＦ俵積田晃太は、同戦は左ウィングバックで先発し、立ち上がりから得意のドリブルで縦への仕掛けを披露。練習後に改めてそのプレーについて聞かれ、「自分も勇気を出した部分があるし、（長友）