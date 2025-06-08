【モデルプレス＝2025/06/08】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が6日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。デコ出しのオフショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】FRUITS ZIPPER櫻井優衣、雰囲気ガラリな姿◆櫻井優衣、デコ出しで雰囲気ガラリ普段は前髪を下ろしたスタイルが定着している櫻井。この日の投稿では、額を出したスタイリングで雰囲気をガラリと変えた姿を披露していた。この投稿にファンからは