◆日本生命セ・パ交流戦２０２５巨人５―０楽天（８日・東京ドーム）巨人が２連勝で４カードぶりの勝ち越しを決めた。先発の戸郷翔征投手は今季最長７回を投げ抜き、同最多８奪三振で３安打無失点。エースの投球で今季２勝目を挙げた。攻撃陣ではバッテリーを組んだ岸田が４回に先制打、８回に満塁本塁打と１人で全５打点をたたき出した。戸郷は最速１５０キロの直球で計３Ｋ、「３日前、家でふと感覚を思い出した」とい