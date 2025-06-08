◆明治安田Ｊ２第１７節水戸１―０富山（８日、富山県総合運動公園陸上競技場）カターレ富山は０―１で水戸に敗れた。６連勝の水戸に対し、富山は３月９日に勝利して以来１４戦勝ちなしとなった。５月末に安達亮監督が就任して初のホーム戦を迎えたが、大声援を送ったサポーターに白星はプレゼント出来なかった。安達監督は「悔しいですね。今のカターレにとって勝ち点ゼロは非常に痛い。でも秋田、水戸との試合で、やらなけれ
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