櫻坂46の12thシングル「Make or Break」(6月25日発売)ミュージックビデオが、6月10日(火)の22時からYouTubeプレミア公開されることが決定した。 本作から新メンバー四期生がシングル活動へ参加し、6月12日には有明アリーナでの<櫻坂46四期生 First Showcase>を控えるなど新たな勢いの中にいる櫻坂46。いよいよリリースを間近に控え、12thシングル「Make or Break」の全容が徐々に明らかになってきた。 櫻坂46は本作を引っ提げ