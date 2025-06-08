セカンドバッカーが新曲「告白」のミュージックビデオを公開した。 ◆「告白」MV セカンドバッカーは、こうへい（G, Vo）、まさみ（Dr）の2人組で、メンバーのTikTokフォロワーは合計120万人を超えるSNS発のバンド。6月4日には「告白」を配信リリースした。同曲は「好き」という気持ちを伝えたい切ない恋心を描いた、誰もが味わったことのある青春の1ページのような楽曲となっている。 公開された「告白」MVは、学園ショートドラマ