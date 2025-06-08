◇交流戦広島10―0西武（2025年6月8日マツダ）広島・大盛穂が2年ぶりの一発を放った。3番ファビアンの代走で途中出場し、9―0の8回に右翼へ1号ソロ。23年8月10日のヤクルト戦（神宮）以来の一発に「（代走や守備固めの）役割が変わることはないと思うけど、こういう打席を増やせるようにしたい」と笑顔で話した。