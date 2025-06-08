日本テレビ系「ダウンタウンＤＸ」が５日に放送され、陣内智則が出演した。この日のトークテーマは「わざわざそんなところまで！？食通芸能人の執念グルメ」。陣内は、大先輩・西川きよしに食事をごちそうになったときのエピソードを回想した。陣内は、出番を２０分前に控えていた楽屋で出前メニューを見ていた所、西川が訪ねてきたと回想。「きよし師匠が『陣内君、出前頼むんですか？出前あきません！お寿司行きましょう！