ボートレース江戸川の6日間シリーズ「Sammyカップ男女W優勝戦」は8日、予選4日目が終了。9日、5日目の9〜12Rで行われる男女各2組の準優勝戦メンバーが確定した。前原大道（28＝岡山）は予選5走をオール3連対。男子の得点率3位で準優勝戦進出を決めた。タッグを組む69号機は、初下ろし（現機の使用開始2節目）で使用した関浩哉が上々の動きを披露した、期待値の高いエンジンだ。「4日目は体感が良くなくて、思ったターン