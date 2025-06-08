2023年の写真甲子園で優勝した大阪府立生野高のメンバー＝北海道東川町北海道の大自然を舞台に高校生が腕を競う「写真甲子園」の実行委員会は8日、「写真の町」をうたう北海道東川町などで7〜8月に開かれる本戦に出場する18校を発表した。今年は全国から518校が応募。初戦審査を通過した80校から選抜した。実行委員会によると、宮城県仙台二華高、神奈川県立座間総合高、静岡県立浜松江之島高、愛媛県立新居浜工業高の4校が本