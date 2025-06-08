「ＤｅＮＡ５−４日本ハム」（８日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは延長十回、三森大貴内野手が１死満塁のサヨナラ打で劇的勝利を収めた。昨オフにソフトバンクからトレードで移籍した男は、過去の対戦で２三振を喫していた日本ハム・宮西から殊勲打を放ち「食らいついて、何とか打てて良かったです」と笑顔を弾ませた。１点を追う九回１死一塁、中前打で出塁した牧の代走で途中出場。古巣時代に「軍師」の愛称で呼ばれた２６