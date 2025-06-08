【モデルプレス＝2025/06/08】タレントのゆきぽよが8日、自身のInstagramを更新。オフショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】ゆきぽよ、セクシーな私服姿◆ゆきぽよ、美デコルテ披露ゆきぽよは「久しぶりにうちの姫達とおでかけ」とつづり、愛犬2匹と出かけた際のオフショットを公開。迷彩柄のチューブトップを着こなし、美しいデコルテを披露している。この投稿にファンからは「着こなしオシャレ」「ヘルシーで素敵」