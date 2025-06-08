モデルで女優の大友花恋が８日に自身のＳＮＳを更新。プライベートショットを公開した。インスタグラムに「夜さんぽその２」と書き始め、夜の公園での写真をアップ。「遅寝早起きでお仕事する日が３日間とか続くと４日目早寝遅置きでいい日でも目が覚めちゃって勿体無い気がします」とつづり、近況を報告した。続けて、「今日もそんなに早起きする必要なかったのに、６時とかにはムクっと起きて朝風呂なんてかま