◇交流戦ソフトバンク2―4ヤクルト（2025年6月8日神宮）ソフトバンク・柳町が規定打席に到達し、打率・356でパ・リーグの打率トップに躍り出た。この日は4打席で1安打1四球。「打てる球、打てない球の見極めはできている」と好調の要因を語った。今季は開幕2軍スタートも、4月中旬からスタメンに定着。安定した打撃で好成績を続け、交流戦でも打率・583と勢いは止まらない。「まだこれからが勝負。慢心せず頑張ってい