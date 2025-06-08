肺炎のため3日に89歳で死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんの葬儀・告別式が8日、都内の斎場で営まれた。前日の7日には通夜が営まれ、侍ジャパン・井端弘和監督（50）が参列した。棺の中の長嶋さんと対面し、来年3月のWBCに向けて「世界一を獲るということを僕なりに誓ってきました。逆に、非常に勇気をもらいました」と振り返った。03年に長嶋さんが指揮したアテネ五輪予選で代表チーム入り。熱血漢のイメージがあった