PEACH JOHN ROOMは、着用するだけで、寝ている間もバストを支える｢ナイトブラ｣を内蔵したパジャマタイプとワンピタイプ、2種類のルームウエアを5月21日(水)に発売いたしました。好みやシーンで選べる2タイプのパジャマは、自分へはもちろん、大切な方へのプレゼントとしてもおすすめのアイテムです。ぜひ、最後までご覧ください。 寝ている間もバストを支える｢ナイトブラ｣を内蔵 全体とサイドのサポートパネ