みなさんは旦那さんや奥さんから日々愛を感じていますか？もともと愛情表現が苦手な人もいれば、長い間一緒にいるうちに恋愛から家族愛へとかわる人もいるでしょう。そんなときにパートナーから「愛情表現をしてほしい」と言われたら、どんな方法をとるのでしょうか。第6話愛妻弁当がダメなら【編集部コメント】ノリユキさんに言われた通り手紙を書いたリオナさん。要望通りの言葉も書きました。けれどノリユキさんはそれにも