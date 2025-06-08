3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。6月2日（月）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。 Mrs. GREEN APPLE大森元貴＜リスナーからのメッセージ＞ いつもミセス先生の歌に元気もらってます！ 今年、高校３年生になって、もうすぐ部