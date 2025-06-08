◆日本生命セ・パ交流戦２０２５巨人５―０楽天（８日・東京ドーム）巨人はロースコアゲームを制して２連勝。１軍野手最年長３６歳の丸佳浩外野手は「４番・左翼」で先発出場。２０年９月１６、１７日の阪神戦（東京ドーム）で第９０代４番打者を務めて以来の大役を担い、６回２死で右中間フェンス直撃の二塁打を放つなど２安打で勝利に貢献し「４番目（の打者）ではあるけど、当然大事な局面で回ってくることが多い打順。し