バスケットボールの女子日本代表は８日、愛知・豊田合成記念体育館で台湾との強化試合を行い、８９―４５で勝利した。７日のコーリー・ゲインズ監督初陣に続き、新体制となったチームが連日、快勝とした。３年ぶりに代表復帰の渡嘉敷来夢（らむ、アイシン）は２日続けて先発し、この日はチーム２位の１１得点をマークして勝利に貢献した。「久しぶりに日本代表のユニホームを着て、チーム全体として勝つことができて良かった。