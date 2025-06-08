きょう午後7時21分頃、長崎市弁天町の建物で「4階から煙が上がっている」と119番通報がありました。 長崎市消防局によりますと、黒煙は建物の駐車場部分から出ていて、現在19台の消防車が出動し、消火活動にあたっています。