◇交流戦阪神8-1オリックス（2025年6月8日甲子園）阪神打線が3回に、オリックスの先発・曽谷を攻略した。先頭の坂本が左前打。チーム初安打であり、最初の出塁。続く小幡との間でヒットエンドランを仕掛けて左前打で一、二塁に大きく好機拡大。次打者が投手の伊原だったのでバントはないかな、あるとしたらエンドランだろうなと思っていたら、1ボールからの2球目、必ずストライクを取りに来るだろうカウントで見事に決めた