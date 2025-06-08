今年で開館３０周年を迎えた壬生町の「おもちゃ博物館」で８日、入館者の累計が５００万人を達成し記念のセレモニーが開かれました。 セレモニーには、壬生町の小菅一弥町長や町公認キャラクターの「壬雷ちゃん」などが出席し５００万人目の入館者を出迎えました。 記念すべき５００万人目となったのは埼玉県から訪れた横内さん一家です。横内さん一家は、長男の翔也くんの８歳の誕生日祝いで初めて、おもちゃ