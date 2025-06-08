◆プロボクシングバンタム級１０回戦那須川天心―ビクトル・サンティリャン（６月８日、東京・有明コロシアム）ＷＢＣ世界バンタム級１位の那須川天心（２６）＝帝拳＝が、世界前哨戦でＷＢＡ６位ビクトル・サンティリャン（２９）＝ドミニカ＝に３―０の判定で勝ち、１１月にも計画される世界初挑戦へ、最終関門を突破した。【１回】サウスポー対決でお互い様子見。天心がジャブの差し合いで優位【２回】スピードで上回