「ボクシング・１０回戦」（８日、有明コロシアム）日本バンタム級王者で“神の左の継承者”と呼ばれる増田陸（帝拳）が、ＷＢＡ世界同級７位のミシェル・バンケス（ベネズエラ）に１回１分２７秒でＫＯ勝ちを収めた。「理想の勝ち方はＫＯ勝利。世界で戦う準備はできている。いつでも挑戦したい。誰でも、どこでも、いつでも大丈夫です」と話した。右ジャブから左ストレートで一閃（いっせん）。開始わずか８７秒で、相手を