西川龍馬は移籍1年目の昨季打率.258、出塁率.294はいずれもキャリアワーストオリックスの西川龍馬外野手がパ・リーグの安打数で1位、西武の西川愛也外野手が同2位と、同じ「西川」という名字を持つ2人の選手がランキングの上位を占めている。両選手ともに主要な打撃タイトルを獲得した経験はないだけに、今後の活躍次第では初戴冠の可能性も大いにあるはずだ。今回は、西川龍馬と西川愛也がこれまで記録してきた指標に基づく、選