[6.8 U-20 J選抜 4-1 U-18湖北選抜 香港]U-20 Jリーグ選抜は8日、香港開催の『International Youth Invitational Football Cup at KTSP June 2025』決勝でU-18湖北選抜に4-1で勝利して優勝を果たした。第1戦ではマラガU-20に19-0と大差がつき、この試合もスコア以上に相手を圧倒した。先発はGK内山翔太(新潟)を最後尾に右からDF野田裕人(川崎F)、DF本多康太郎(湘南)、DF田所莉旺(長崎)、DF飯田陸斗(京都)の最終ラインとなった