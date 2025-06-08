【ルヴァン杯プレーオフラウンド第2戦】(Eピース)広島 2-1(PK4-3)福岡<得点者>[広]中野就斗(31分)、中村草太(64分)[福]ウェリントン(72分)<退場>[広]加藤陸次樹(89分)[福]重見柾斗(106分)<警告>[広]佐々木翔(86分)、ヴァレール・ジェルマン(109分)[福]ウェリントン(58分)、重見柾斗2(85分、106分)、上島拓巳(90分+3)観衆:20,676人主審:山本雄大副審:武部陽介、植田文平└両チーム退場者出した激闘は広島が制す!!