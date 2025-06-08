◆男子プロゴルフツアー今季メジャー第２戦ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯最終日（８日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４３０ヤード、パー７１）２０１９年大会覇者の堀川未来夢（ＷａｖｅＥｎｅｒｇｙ）は通算１０アンダーで並んだ蝉川泰果（アース製薬）とのプレーオフ１ホール目で敗れ、２年半ぶり５勝目となるメジャー３勝目を逃した。「蝉川選手は本当にうまかった。２枚も、３枚も上手だった。米沢（蓮）くんと最