元巨人監督の高橋由伸氏（50）が8日、日本テレビ系「真相報道バンキシャ！」（日曜後6・00）に生出演し、巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さん（享年89）の葬儀・告別式を振り返った。肺炎のため3日に89歳で死去した長嶋さんの葬儀・告別式がこの日、都内の斎場でしめやかに営まれ、親族や葬儀委員長の巨人・山口寿一オーナー（68）やソフトバンク・王貞治球団会長（85）、巨人OB会長の中畑清氏（71＝本紙評論家）らが参列した。