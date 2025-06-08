人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年6月9日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）自己中心的になりやすい日。自分の都合を優先するのは控えよう。11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）不安や焦りを感じるかも。でもきちんと成果は出ているので安心を。10位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）運気