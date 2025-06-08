来月開幕するインターハイの総合開会式が、広島で開かれるのを前に、披露される公開演技のリハーサルが行われました。リハーサルに参加したのは、県内の高校生約230人です。インターハイの開会式は「式典」や「公開演技」、「選手激励」で構成されます。このうち公開演技は、「届け！応援の声」というテーマのもと、和太鼓や演劇・ダンスで表現します。■如水館高校3年光本 楓さん(17)「覇気があ