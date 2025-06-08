6月8日、東京競馬場で行われた9R・香港ジョッキークラブトロフィー（3歳上2勝クラス・芝2000m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ウィクトルウェルス（牡3・美浦・宮田敬介）が快勝した。1馬身差の2着にマイネルトルファン（牡6・美浦・粕谷昌央）、3着にマイネルオーシャン（牡4・美浦・鹿戸雄一）が入った。勝ちタイムは2:01.4（良）。2番人気で岩田康誠騎乗、エラン（牡4・美浦・蛯名正義）は、4着敗退。【新馬/東京6R】パープ