義母との関係はデリケートで、ときには予想外の振る舞いに戸惑うこともあります。今回は、義母と適切な距離の保ち方を紹介します。【固定観念を緩和させる】義母の干渉が強いとき、その要求を笑顔で受け流すことが、良好な関係を維持する工夫の一つです。内心では苛立っていても、表面上は穏やかに対応することで、向こうも一歩引いてくれる可能性があります。【印象をよくする】整った外見を意識することで、義母はあなたの意見を