【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■2020年2月にリリースされた『MAP OF THE SOUL : 7』のタイトル曲が、快挙を達成! BTSの楽曲「ON」が、Spotifyにおいて累積再生回数5億回を突破した(6月6日付チャート基準)。この曲は、2020年2月にリリースされた『MAP OF THE SOUL : 7』のタイトル曲。BTSにとって通算16曲目となる5億ストリーミング曲となった。 「ON」は、BTSならではのパワフルなエネル