5回目の日米関税協議を終えて帰国した赤沢経済再生担当相は、今月中旬に予定されている日米首脳会談での合意に向け、議論を積み上げていきたいと述べました。赤沢経済再生担当相「G7サミットで両首脳、間違いなく接点がありますので、その時に向けて積み上げられるものを、できるだけ積み上げておく」日米間では合意実現に向け、集中的に議論を行っていますが、赤沢経済再生担当相は5回目の協議後に、現状で一致点を見いだせていな