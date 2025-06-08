歌手田原俊彦（64）が8日、日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜午後12時45分）に出演。長女の女優田原可南子（31）の夫で俳優、高良健吾が結婚報告に来た時の様子を明かした。田原は今回、EXIT兼近と俳優満島真之介とともに千葉でグルメ＆ドライブ旅を楽しんだ。飲食店でトークに花を咲かせている際、田原の家族の話題になった。田原は「（家族の前では自分は）ほんと普通」と話し「子供たちがすで