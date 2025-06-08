東京都議会議員選挙は今月22日に投開票日を迎えます。小池都政に対し、野党の立場で対峙する共産党と東京維新の会。日本テレビのYouTube選挙特番「投票誰にする会議」で議論しました。■水道基本料の無償化共産「基本料金そのものも値下げを」日本テレビ報道局社会部小野高弘部長「都議会における共産党はいま、野党第1党。過去には全政党の中で第3党ということもありました。長年それだけ重要な地位にいたということは、今回