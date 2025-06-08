◆日本生命セ・パ交流戦２０２５阪神８―１オリックス（８日・甲子園）オリックスが今季初の同一カード３連敗を喫した。阪神との関西ダービー３連敗は３年ぶりの屈辱。同戦の通算成績は、３５勝３６敗３分けの負け越しとなった。投手陣が２戦連続で８失点。３回に先発・曽谷が森下に３ランを浴びると、８回には４番手・川瀬が佐藤輝に満塁弾を許し、阪神の主軸に圧倒された。試合後、岸田監督は「やられましたね。力の差