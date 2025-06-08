「ＤｅＮＡ５−４日本ハム」（８日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは延長戦を制し、今季２度目サヨナラ勝ちを飾った。交流戦２カード連続勝ち越しを決め、貯金を７とした。延長十回に先頭の京田が二塁打で出塁すると、桑原が申告敬遠。１死満塁で三森がプロ初の劇打を放った。二回に筒香の２戦連発となる今季３号ソロで先制。しかし、四回まで日本ハム打線をパーフェクトに抑えていた先発・石田裕が五回につかまり、レイエスと