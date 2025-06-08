独ドイチェ・ベレの中国語版サイトは7日、中国で始まった全国一斉の大学入試「高考」について伝える記事を掲載した。記事はまず、「中国は年に一度の高考を迎えた」とし、今年は7日に始まり（地域によっては）10日まで実施されること、今年の志願者数は1335万人で、昨年から7万人減ったこと、減少は2017年以来、8年ぶりであることなどを紹介した。その上で、「関連グッズの売れ行きが好調だ」とし、中国メディアによると、受験生を