テレビアニメ『ONE PIECE』と「クロックス」＆「atmos」がコラボレーションしたスペシャルコレクションが、6月21日（土）から、「クロックス」公式オンラインストアと「atmos」実店舗で発売。6月6日（金）からは「atmos」の公式オンラインストアで抽選販売を実施する。【写真】限定パッケージにはギア5となったルフィのビジュアルが！コラボ詳細■悪魔の実を立体的に再現今回登場するのは、『ONE PIECE』の主人公モンキー・D