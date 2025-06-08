◆第７５回安田記念・Ｇ１（６月８日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）春のマイル王決定戦にＧ１馬５頭を含む１８頭が出走し、２番人気のジャンタルマンタル（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）が好位追走から直線で堂々と抜け出し、３度目のＧ１勝利（重賞は４勝目）を果たした。川田将雅騎手は１５年モーリス、１７年サトノアラジン、２１年ダノンキングリーに続く勝利で武豊騎手、岡部幸雄元騎手を超え、歴