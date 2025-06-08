第７４回全日本大学野球選手権大会（報知新聞社後援）が９日、神宮球場と東京ドームで開幕する。８日には出場２６校の選手や指導者が東京・渋谷区内の明治神宮会館に集い、開会式が行われた。大学日本一の座を懸けた熱き戦いが展開される。４日の明大との優勝決定戦（神宮）からわずか４日後。今秋ドラフト候補で、最速１５２キロを誇る早大のエース右腕・伊藤樹（４年＝仙台育英）は、目前に控えた大学選手権に向けて、こんな