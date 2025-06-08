[6.8 ルヴァン杯プレーオフラウンド第2戦](三協F柏)※19:00開始主審:ロバート・ジョーンズ副審:聳城巧、岩崎創一<出場メンバー>[柏レイソル]先発GK 25 小島亨介DF 22 野田裕喜DF 4 古賀太陽DF 2 三丸拡DF 3 ジエゴMF 6 山田雄士MF 39 中川敦瑛MF 24 久保藤次郎MF 11 渡井理己FW 18 垣田裕暉FW 19 仲間隼斗控えGK 46 松本健太DF 13 犬飼智也DF 5 田中隼人MF 14 小屋松知哉MF 28 戸嶋祥郎MF 33 白井永地MF 37 中島舜MF 8 小泉