【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『THIS FES ’25』チケットオフィシャル最速抽選受付もスタート！6月15日まで受付 [Alexandros]が、11月1日・2日に開催する主催フェス『[Alexandros] presents THIS FES ’25 in Sagamihara』の出演アーティスト第1弾を発表した。 通称『ディスフェス』こと『THIS SUMMER FESTIVAL』は、[Alexandros]が結成当初から行ってきたライブイベント。2024年からは野外フェスとし