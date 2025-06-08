プロ野球・読売巨人軍の選手、監督として偉大な足跡を残して「ミスタープロ野球」と呼ばれ、３日に８９歳で死去した長嶋茂雄終身名誉監督の告別式が８日、東京都品川区の桐ヶ谷斎場で執り行われた。読売巨人軍や読売新聞の関係者ら９６人が参列し、冥(めい)福(ふく)を祈った。【告別式の王貞治さんの弔辞】弔辞。長嶋茂雄さん。あなたへの弔辞を読む日がこんなに早く来るとは思ってもいませんでした。あなたは日本の健康優良児