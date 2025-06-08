3回阪神2死一、二塁、森下が左越えに3ランを放つ＝甲子園阪神が4連勝で勝ち越しを今季最多14に伸ばした。三回に中野の先制打に続き、森下が2戦連続の3点本塁打。4―1の八回は佐藤輝が満塁アーチで突き放した。5回1失点の伊原が5勝目。オリックスは今季初の同一カード3連戦全敗。