◇交流戦阪神8―1オリックス（2025年6月8日甲子園）阪神がオリックスに勝利し、4連勝とした。この日はオリックス・曽谷との“ドラ1対決”となった。先発の伊原は5回6安打1失点と好投。今季5勝目を手にし、新人左腕に軍配が上がった。打線は3回2死一、二塁から中野の左前適時打で先制。直後に森下が2試合連続の3ランを放って一挙4得点の猛攻をみせた。