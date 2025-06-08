◆日本生命セ・パ交流戦２０２５阪神１―８オリックス（８日・甲子園）オリックスが、今季初の同一カード３連敗を喫した。阪神との関西ダービー３連敗は、３年ぶりの屈辱。同戦の通算成績は、３５勝３６敗３分けの負け越しとなった。両軍無得点の３回、先発・曽谷が２死一、二塁から中野に先制の左前適時打を献上。続く森下には、左越えの特大３ランを浴びた。４回４安打４失点で今季３敗目。「先発としての役割を果たすこ